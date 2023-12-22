В Сокольском округе добровольцы спасли мужчину из пожара

Вчера, 21 декабря, около 11 вечера произошло возгорание в хозяйственной постройке возле частного дома в деревне Огарово Сокольского округа, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

В это время в здании находился 59-летний мужчина. Из задымленного помещения ему помогли выбраться члены добровольной пожарной дружины, которые первыми прибыли на место происшествия.

Пожар удалось ликвидировать на площади в 1 квадратный метр. В помещении повреждено только напольное покрытие. К счастью, сокольчанин не пострадал.

Точные причины пожара пока неизвестны. Их устанавливают специалисты.