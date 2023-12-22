В Череповце женщина чуть не выселила сына из квартиры

[ Общество ]

Череповчанка обратилась в суд, чтобы выселить сына из квартиры в деревне Ботово Череповецкого района, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Женщина является собственницей, а ее сын с 1998 года зарегистрирован в квартире, но фактически не проживает там.

Мужчина подал в суд встречный иск с требованиями о вселении его в квартиру и устранении препятствий в проживании там, так как ранее мать сменила замки.

Череповчанин пояснил, что в 2006 году мать ввела его в заблуждение. Она отговорила его от приватизации квартиры, пообещав другую, в которой раньше проживала бабушка. Однако вторую квартиру женщина продала, а сейчас готовится продать и первую.

Череповецкий районный суд принял решение в пользу мужчины. Судья постановил вселить его обратно в квартиру, передать ключи, а также не препятствовать в проживании.

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