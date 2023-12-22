Вологодские проекты получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Названы победители первого грантового конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. 883 проекта из 85 регионов получат материальную поддержку. Среди них шесть вологодских проектов, которым выделены 14,2 миллиона рублей на реализацию.

Большинство инициатив направлены на популяризацию традиционной народной культуры, исторического и художественного наследия Вологодчины. Авторы делают упор на использование современных технологий и уникальную подачу материала.

Проекты-победители, реализация которых начнется в 2024 году:

«Люди глубины: прошлое и настоящее» - создание интерактивного музея истории водолазного дела в Вологодской области.

«Кто во что горазд: популяризация традиционной народной культуры в современной молодежной среде» – проведение в Вологде фестиваля #КтоВоЧтоГораздФест.

«Прошлое в границах настоящего. КиноSound» – создание серии мероприятий, способствующих воссозданию образа кинотеатра «Салют» как культурно-исторического и общественного пространства для нескольких поколений вологжан.

«Поляна русских народных забав и ремесленных инсталляций «Параллель» – создание творческого пространства в селе Воскресенском Череповецкого района для ремесленных инсталляций и народных забав.

«Служба информации 35» – создание первой в Вологодской области программы детских телевизионных новостей, обучение школьников и учителей современным медиатехнологиям.

«Дополненная художественная реальность. Владимир Корбаков» – «оживление» 35 картин Владимира Корбакова технологией дополненной реальности (AR) и создание одноименного фильма.