В следующем году в Вологде отреставрируют Дом Красильникова

Дом Красильникова на ул. Кирова, 33 признан объектом культурного наследия федерального значения. С 2021 года его реставрируют специалисты под руководством городского проектного комитета «Сохраняя будущее: деревянная Вологда». Восстановительные работы планируется завершить летом 2024 года, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Дмитрий Красильников построил дом в 1915 году и владел им вплоть до 1930 года. Изначально строение было спроектировано как доходный дом. В 2010-е годы жильцом переселили, а в 2020 году здание приобрел московский инвестор Семен Яковлев, который и оказал материальную поддержку в реставрации. После восстановления здание планируется использовать как гостевой дом.

Специалисты восстанавливают парадное крыльцо по фотографиям, так как оно было утеряно из-за ветхого состояния. Также, в Доме Красильникова сохранились все печи: они в рабочем состоянии. Ранее восстановили топки, прочистили дымоходы и закупили дверцы.

Сейчас специалисты работают над внутренней отделкой. Они также сохранят историческую систему вентиляции полов, что предотвратит гниение материалов и поражение грибком.