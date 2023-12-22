Около 100 работ художницы Джанны Тутуджан подарили Череповцу

Юлия Борисова, дочь и наследница Джанны Тутуджан, подарила около 100 работ художницы Череповецкому музейному объединению, сообщает cherinfo. Картины созданы в Череповце, датируются 50-60-ми годами прошлого века. Работы выполнены в технике графики тушью, карандашом и углем.

Джанна Тутуджан – советская и российская художница, народный художник РФ и член-корреспондент Российской академии художеств. Она родилась в 1931 году в Москве, а в 1959 году переехала в Вологодскую область. Жители Вологодчины стали центральными фигурами картин художницы: их быт, сельский уклад, а также красота северной природы.

В течение года работы Джанны Тутуджан опишут и примут в фонды музейного объединения.