Свободное ценообразование по «коротким» ОСАГО – стоит ли его вводить?

Со 2 марта 2024 года вступят в действие поправки в закон об ОСАГО, которые подразумевают возможность оформления краткосрочных полисов – сроком от 1 дня до трех месяцев.

Помимо удобства использования самого «короткого» полиса ОСАГО для некоторых категорий граждан, например, для тех, кто ездит на собственном автомобиле лишь в определенное время года, либо для автомобилистов, которые работают в такси не постоянно, а перевозят пассажиров на своей машине от случая к случаю, законодатели говорят о другом возможном моменте при оформлении полиса. О чем же идет речь? Ответ – введение свободного ценообразования краткосрочных полисов.

Стоит отметить, что при свободном ценообразовании по краткосрочным ОСАГО будет установлен «потолок» стоимости, который страховая компания не сможет переходить. Так, стоимость «короткого» ОСАГО не сможет превышать цену обычного годового полиса.

Как считает президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, у отрасли ОСАГО в целом есть все возможности для развития более свободного ценообразования в дальнейшем. Таким образом, тариф по ОСАГО может быть все более индивидуальным для каждого водителя. Это будет положительно сказываться как на клиентах, которые смогут платить меньше, передвигаясь по дорогам более аккуратно, так и на страховых компаниях в условиях конкуренции. Таким образом, борьба за наиболее безаварийных клиентов окажет влияние на водителей, которые будут более ответственно относиться к своему поведению на дорогах. В результате этого они будут вознаграждены за безукоризненную неаварийную езду.

Конкуренция между страховыми компаниями, по данным Российского Союза Автостраховщиков, уже сказывается положительно на сфере

ОСАГО. Как уточняет глава РСА Евгений Уфимцев, в этом году большая часть водителей заплатила за полис ОСАГО сумму на уровне прошлого периода, а некоторые автолюбители и того меньше. И это в текущих условиях автомобильного рынка и в ситуации увеличения среднего размер выплат по ОСАГО.

Так, согласно статистике РСА, в октябре этого года средняя выплата по ОСАГО показала исторический максимум, перейдя границу в сто тысяч рублей – она оказалась 100 698 рублей. По прогнозам экспертов, средняя премия будет увеличиваться и в дальнейшем. На это влияет недостаток комплектующих для автомобилей на российском рынке, а также увеличение цены на них. Ситуацию в какой-то степени может спасти налаживание параллельного импорта в отдельных регионах России, однако запчасти, привезенные в страну таким способом, трудно назвать дешевыми. Кроме того, играет роль срок их доставки, которая может несколько затянуться.

Следует указать и на прогноз увеличения стоимости запчастей в декабре относительно сентября. Ожидается, что на отдельные автомобильные марки стоимость будет увеличена на 5-10%. И учитывая все эти данные, средняя премия по ОСАГО в октябре составила 7901 рубль, что меньше показателей сентября и января на 0,7% и 1,7% соответственно. Это стало возможно благодаря тому, что стоимость ОСАГО для каждого автомобилиста рассчитывалась по индивидуальному тарифу. И оформление краткосрочных полисов в 2024 году по свободным тарифам, цена на полис по которым будет определяться в каждой страховой компании отдельно, позволит, возможно, в дальнейшем усовершенствовать индивидуализацию тарифов и по стандартным ОСАГО.