ОСАГО для такси – в чем его отличие от обычного полиса?

Полис ОСАГО является обязательным для каждого водителя, однако цели, с которыми используется автомобиль, влияют на то, какой полис обязательной «автогражданки» следует оформлять.

Для обычных поездок должен быть оформлен ОСАГО для личных целей, цена на который может варьироваться в зависимости от определенных коэффициентов. Однако, если водитель планирует работать в сфере такси, то он обязан приобрести специальный полис ОСАГО для этого вида транспорта.

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), изменения в регулировании такси, принятые в 2023 год, приносят результаты. Так, закон о такси, согласно которому с 1 сентября 2023 года у такси без ОСАГО приостанавливается разрешение на перевозку пассажиров, привел к росту продаж полисов обязательной «автогражданки» для такси: если в январе–июле 2023 года среднемесячное количество договоров ОСАГО с целью использования «такси» составляло 15 197, то в августе – ноябре 2023 года - 21 855 (рост на 43,8%).

Тем не менее многие таксисты, в разрез с требованиями закона, оформляют ОСАГО для личных целей вместо специального полиса «для такси» или не оформляют вовсе. В итоге страдают обычные, добросовестные автомобилисты, которые могут попасть в ДТП по вине такого автомобиля-«бесполисником» и получат ряд проблем, связанных с оформлением документов и получением компенсации.

А становятся виновниками аварий такси не просто часто, а очень часто. Так, частота страховых случаев для такси, а именно – количество ДТП, виновником которых становились такие автомобили, по итогам прошлого года составила 34,6%. Этот показатель почти в семь раз превышает частоту страхового события по России в целом – 5,2%.

«По статистике в среднем примерно каждое третье такси за год становится виновником ДТП. Однако это «средняя температура по больнице», в действительности же есть автопарки, аварийность которых существенно выше, а есть те, аварийность которых находится на приемлемом уровне. Это зависит от подготовки водителей и требований, предъявляемым к ним со стороны таксопарка», – прокомментировал Евгений Уфимцев.

За неполный 2023 год средняя премия по договорам ОСАГО Такси для физических лиц составила 19 641 рубль, такие данные приводит РСА. Средняя же стоимость полиса ОСАГО для такси, с учетом статистики не только по физическим, но и по юридическим лицам, за январь-октябрь 2023 года составила 26 914 рублей.

Вместе с этим, согласно данным Российского Союза Автостраховщиков, в среднем по стране стоимость ОСАГО на одну поездку составляет 3 рубля 74 копейки. Эта цена может быть разной в разных регионах России – к примеру, в Москве она выше средней, 5 рублей 27 копеек на поездку.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о такси. Согласно ему, службы такси и машины попадают в единую государственную систему. Благодаря этому представители ГИБДД смогут более легко отследить «таксистов», работающих без соответствующего разрешение. За это нарушение водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей. Если же говорить об ОСАГО, то если автомобилист обманным путем оформит обычный ОСАГО для личных целей вместо специального для такси, то полис не поможет ему в случае ДТП. Если он окажется виновником аварии, то его страховая компания не возместит ущерб потерпевшему. Вместо этого нерадивому таксисту придется возмещать ущерб самостоятельно – попытка сэкономить обойдется ему в копеечку!