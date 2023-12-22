Стоимость ОСАГО – каким образом возможно снизить стоимость обязательной «автогражданки»

На стоимость полиса ОСАГО влияют множество факторов, в том числе различные коэффициенты, а также ситуация на автомобильном рынке в России в целом. К примеру, в прошлом году цена комплектующих для автомобилей увеличилась на 27,7%, а сроки ремонта транспортного средства повысились в связи с долгим ожиданием запасных частей.

Как уточнили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА), динамика по комплектующим не может ни оказывать влияние на среднюю премию по ОСАГО. Тем не менее страховщики успешно сдерживают цены по полису обязательного страхования автогражданской ответственности. Например, по данным РСА, средняя премия в октябре этого года составила 7901 рубля. В этом периоде она уменьшилась на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем и на 1,7% по сравнению с началом 2023 года. Это возможно благодаря конкуренции страховых компаний за безубыточных клиентов.

На стоимость ОСАГО также влияют различные коэффициенты, перемножающиеся на базовую ставку. Среди них – коэффициент территории (КТ), коэффициент ограничения (КО), зависящий от количества водителей, которые могут управлять авто, коэффициент возраста и стажа (КВС), коэффициент мощности авто (КМ), коэффициент сезонности (КС), зависящий от периода использования транспортного средства и, наконец, коэффициент бонус-малус (КБМ). Последний связан с индивидуализацией тарифов ОСАГО, начавшейся в августе 2020 года. Согласно ей, цена ОСАГО зависит от аварийности водителя – чем более аккуратно автомобилист передвигается на дорогах и чем меньше становится виновником аварий, тем меньше он платит за полис.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) может быть от 0,46 до 3,92. Для каждого водителя КБМ будет индивидуальный – его можно проверить на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков в разделе «ОСАГО – Расчет стоимости ОСАГО – Проверить КБМ». Для проверки коэффициента водителю необходимо предоставить – ФИО и дату рождения собственника автомобиля, а также его данные паспорта либо ФИО и дату рождения лица, допущенного к управлению транспортным средством и данные о его водительском удостоверении.

Как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, в среднем по стране количество безаварийных автолюбителей с минимальным значением КБМ и максимальной скидкой по ОСАГО составляет около 1/3 (30,2%) от всех водителей в стране. При этом в третьем квартале 2023 года доля автовладельцев, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выросла по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила 93% (годом ранее 92,6%).

Значение КБМ зависит от количества страховых выплат по ОСАГО, то есть от того, как часто водитель был виновником ДТП: чем больше страховых выплат, тем выше коэффициент и дороже страховка. Например, частота страховых случаев для такси, то есть частота спровоцированных ими ДТП, по итогам 2022 года составила 34,6%. Это почти в семь раз больше, чем частота страхового события в целом по РФ (5,2%). Логично, что с такой аварийностью стоимость ОСАГО для такси выше, чем для обычных автовладельцев.

Коэффициент бонус-малус присваивается автолюбителю 1 апреля каждого года. При этом важно учитывать, что дата обновления класса КБМ фиксирована и не зависит от срока действия полиса. Также подчеркнем, что КБМ присваивают водителю, а не его автомобилю: если пересядете на другую машину, значение не изменится.