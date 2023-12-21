В Вологодской области идёт бесплатная замена роутеров Wi-Fi

С 2021 года Ростелеком проводит масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета и телевидения. В этом году более тысячи абонентов из Вологды, Сокола, Череповца, Шексны и Великого Устюга получили новые Wi-Fi роутеры и ТВ-приставки.

Роутеры старого образца (на фото слева, белого цвета) ограничивают скорость Интернет-соединения, что замедляет загрузку веб-страниц, видеофайлов и процесс скачивания. Еще одно неудобство заключается в ограниченном покрытии роутера: сигнал может быть слабым или нестабильным в разных частях дома.

Для замены были определены роутеры, которые по ряду причин не поддерживают возможность удаленного обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне, — 2,4 ГГц. Возможностей такого оборудования недостаточно для подключения современных цифровых услуг, для которых нужна более мощная технологическая база. Новые роутеры (на фото справа, чёрного цвета) поддерживают работу сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют большую пропускную способность и автоматически переключаются между частотами, выбирая более свободный канал, менее подверженный помехам со стороны окружающих бытовых и радиоустройств, что обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с.

- Современные двух диапазонные роутеры российского производства обеспечивают стабильный сигнал с широким покрытием даже в условиях перегруженной сети многоквартирных домов. Абоненты отмечают повышение стабильности работы Wi-Fi после замены оборудования. Программу по замене устаревшего оборудования у абонентов Ростелеком проводит на регулярной основе с 2021 года. За это время современные роутеры появились у более чем трёх тысяч вологжан. Замену роутеров мы проводим бесплатно! - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.