В Соколе открылся новый завод по производству биотоплива

Биотопливо будут изготавливать из сухих отходов деревообрабатывающего производства



На Сокольском ДОКе состоялся запуск нового оборудования по выпуску брикетов по стандартам RUF (DIN 51731). На комбинате установлен новый пресс для брикетирования «Eco Wood Press 500» российского производства. Пресс производит брикеты в форме «кирпича» размером 150*60*~100 мм массой 835 г. В качестве исходного сырья используют отходы из древесины влажностью до 14%, фракцией – пыль, опилки, стружка. По технологии, поступающее из бункера сырьё в зоне предварительного прессования уплотняется, его спрессовывает вертикальная колонна с гидроцилиндром. Главный цилиндр диаметром 250 мм работает с давлением до 300 атмосфер. Пульт управления отображает все параметры и позволяет настроить узлы пресса под нужные задачи.

Оборудование оснащено устройством для упаковки брикетов в пачки по 12 шт. с запайкой пакетов. Такие блоки удобны для складирования и транспортировки. Биотопливо широко применяется и в промышленных отопительных системах, и в индивидуальных хозяйствах.