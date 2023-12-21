В Соколе открылся новый завод по производству биотоплива

Биотопливо будут изготавливать из сухих отходов деревообрабатывающего производства
На Сокольском ДОКе состоялся запуск нового оборудования по выпуску брикетов по стандартам RUF (DIN 51731). На комбинате установлен новый пресс для брикетирования «Eco Wood Press 500» российского производства. Пресс производит брикеты в форме «кирпича» размером 150*60*~100 мм массой 835 г. В качестве исходного сырья используют отходы из древесины влажностью до 14%, фракцией – пыль, опилки, стружка. По технологии, поступающее из бункера сырьё в зоне предварительного прессования уплотняется, его спрессовывает вертикальная колонна с гидроцилиндром. Главный цилиндр диаметром 250 мм работает с давлением до 300 атмосфер. Пульт управления отображает все параметры и позволяет настроить узлы пресса под нужные задачи.
Оборудование оснащено устройством для упаковки брикетов в пачки по 12 шт. с запайкой пакетов. Такие блоки удобны для складирования и транспортировки. Биотопливо широко применяется и в промышленных отопительных системах, и в индивидуальных хозяйствах.
- Данная технология прессования зарекомендовала себя как самая надежная и простая в эксплуатации. На сегодняшний день спрос на топливные брикеты постоянно растет. Программное обеспечение позволяет нам работать с опилками разной фракции, от мелкой пыли с шлифовальных станков до крупной стружки. При этом всем процессом работы пресса и упаковки брикетов управляет всего один оператор. Очень важно, что оборудование наше, российское, его качество и качество готовой продукции - на высоте. В целом хочу отметить, что Сокольский ДОК использует полностью безотходное производство, которое включает в себя цех по производству пеллет и брикетов, а также котельную для сжигания коры, что позволяет полностью использовать всю массу древесного сырья, - рассказал генеральный директор АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов.