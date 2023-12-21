Алина Пеклецова завоевала бронзовую медаль на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Кировской области.

В гонке на 10 км. свободным стилем вологжанка показала результат 26:33.5, уступив победительнице Веронике Степановой из Архангельской области, 44.3 секунды. На втором месте Анастасия Кулешова.

В ТОП-10 финишировала ещё одна вологжанка Арина Каличева, она заняла 9 место.

4-й этап Кубка России по лыжным гонкам стартовал накануне гонкой на 5 км. "классикой". Алина Пеклецова, которая в параллельном зачёте представляет Вологодскую и Архангельскую область, заняла 16 место.

