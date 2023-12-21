Череповецкий абьюзер убил свою жену и ранил тех, кто пытался ей помочь

Житель Череповецкого района предстанет перед судом за убийство и угрозу убийством. Сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Как рассказали следователи, около полудня 10 мая 2023 года между бывшими супругами, проживавшими совместно, находившимися на своей даче в ТСН «Аммофос сад № 2» в Череповецком районе, произошла ссора на почве ревности.

"В ходе ссоры 29-летняя женщина сумела покинуть дом, добежать до автомобильной дороги и сесть в остановившийся автомобиль с незнакомыми ей ранее людьми. В результате преследования с ножом злоумышленник догнал их и причинил незначительные повреждения 71-летней женщине - пассажиру транспортного средства, а затем смертельные раны своей бывшей супруге. После содеянного фигурант попытался свести счеты с жизнью, однако, в связи с получением в последующем квалифицированной медицинской помощи, выжил и был заключен под стражу".

Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.