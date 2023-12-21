В Вологодской области в ДТП с МАЗом погиб полицейский

[ Происшествия ]

Сотрудник полиции погиб в ДТП, которое произошло в Вожегодском округе Вологодской области.

В УМВД России по Вологодской области сообщают, что водитель МАЗа при повороте допустил вынос прицепа на встречную полосу. Там он столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ "Патриот" под управлением полицейского. Авария случилась в 5:30 утра на 120-м километре автодороги Сокол - Харовск - Вожега в Вожегодском округе. Сотрудник полиции 1996 года рождения погиб на месте. 

Движение на участке дороги перекрыто. На месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. 

Теги:
ДТП погибшие полиция
 

Последние новости

Череповецкий абьюзер убил свою жену и ранил тех, кто пытался ей помочь
В Вологодской области в ДТП с МАЗом погиб полицейский
Череповчане сделали снежного дракона длиной 5 метров
В Вожегодском округе заметили одинокого лебедя-кликуна, который не улетел на юг
В осенний призыв 2024 года мужчинам будут рассылать электронные повестки
В Вологде ремонтируют сразу три моста
В следующем году в программу «Пушкинская карта» внесут изменения
В Череповце грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
Верховажские мастера представили свои резные работы на модном показе в Париже
Вотчина Деда Мороза возглавила рейтинг самых волшебных мест в России