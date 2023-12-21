В Вологодской области в ДТП с МАЗом погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб в ДТП, которое произошло в Вожегодском округе Вологодской области.

В УМВД России по Вологодской области сообщают, что водитель МАЗа при повороте допустил вынос прицепа на встречную полосу. Там он столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ "Патриот" под управлением полицейского. Авария случилась в 5:30 утра на 120-м километре автодороги Сокол - Харовск - Вожега в Вожегодском округе. Сотрудник полиции 1996 года рождения погиб на месте.

Движение на участке дороги перекрыто. На месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.