Череповчане сделали снежного дракона длиной 5 метров

[ Общество ]

Жители дома №52 на улице Портовой в Череповце сделали снежную фигуру дракона длиной 5 метров. 

«Фигуру лепили с активными жильцами. Начали, когда был мороз, лепился снег плохо. Накидали большой сугроб, потом ладошками подтаивали, придавали форму. Вчера, когда потеплело, делали мелкие детали: зубы, язык, плавники. Дракона покрасили экологичной краской, которая потом не повредит наши клумбы. Дети назвали дракона в честь мультгероя Беззубика. В прошлом году делали снежную рыбу, она простояла до конца зимы. Периодически ее подкрашивали, то же будем делать и с драконом», — рассказала cherinfo жительница дома Анна Дубровская.

С фигурой дракона жильцы дома заявились на конкурс «Новогодний дом».

дракон

Теги:
дракон снежные скульптуры
 

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