Череповчане сделали снежного дракона длиной 5 метров

Жители дома №52 на улице Портовой в Череповце сделали снежную фигуру дракона длиной 5 метров.

«Фигуру лепили с активными жильцами. Начали, когда был мороз, лепился снег плохо. Накидали большой сугроб, потом ладошками подтаивали, придавали форму. Вчера, когда потеплело, делали мелкие детали: зубы, язык, плавники. Дракона покрасили экологичной краской, которая потом не повредит наши клумбы. Дети назвали дракона в честь мультгероя Беззубика. В прошлом году делали снежную рыбу, она простояла до конца зимы. Периодически ее подкрашивали, то же будем делать и с драконом», — рассказала cherinfo жительница дома Анна Дубровская.