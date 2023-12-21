В Вожегодском округе заметили одинокого лебедя-кликуна, который не улетел на юг

Жительница Вожегодского округа с конца осени наблюдает за жизнью одинокого лебедя-кликуна, который по неизвестной причине не улетел на юг.

«На нашей речке задержался лебедь-кликун. Не ранен, летает», — рассказала Галина Катанова.

Лебедь-кликун предпочитают селиться на больших открытых озерах, или других водоемах, обильно поросшими растительностью по берегам (тростник) в лесной зоне. Реже встречаются на морских побережьях.

Лебеди-кликуны – птицы северные, и не все они улетают на зимовку в тёплые края с наступлением холодов. Многие остаются зимовать там же, где гнездятся. Лебедь-кликун – птица моногамная. Семьи кликуны создают раз и навсегда, новый партнёр подыскивается только в том случае, если прежний погиб. Пара вместе гнездится, улетает на зимовку и возвращается обратно.