В осенний призыв 2024 года мужчинам будут рассылать электронные повестки

[ Общество ]

Уже следующей осенью в Россию применят электронные повестки при призыве. Таково поручение Минобороны по вопросам призыва от президента Владимира Путина. Поручение опубликовано на сайте кремля. 

Военному ведомству поручено в октябре — декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных. Для того, чтобы "электронный" призыв прошел штатно, Минобороны должно сформировать подразделение, которое будет ответственно за работу этой информсистемы.

Кроме того, Путин поручил военным отчитаться о том,как идет работа о постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки человека в военкомат.

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