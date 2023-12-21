В Вологде ремонтируют сразу три моста

[ Общество ]

В Вологде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на данный момент ремонтируют Кувшиновский мост, а также мосты через реки Шограш и Содему. Темпы работ на двух объектах оценил мэр Вологды Сергей Воропанов в рамках рабочего выезда. 

«2023 год стал уникальным в плане ремонта мостов. В начале года было запущено движение по отремонтированному мосту через реку Шограш на ул. Конева. Сейчас в работе находятся три объекта: Кувшиновский мост, мост через реку Шограш в створе ул. Можайского и мост по ул. Челюскинцев. Мост через реку Содему на ул. Челюскинцев готов на 20 %. Работы идут с опережением графика, так как их не стали дробить на этапы. Для того, чтобы не ограничивать движение полностью при ремонте моста на ул. Можайского, подрядчик делает сначала одну половину, а потом приступит к другой. Здесь готовность составляет порядка 15 %. Такой масштаб ремонтных работ удается выполнять за счет средств, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А благодаря выделению дополнительного финансирования из областного бюджета по решению врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в 2024 году мы сможем отремонтировать ещё больше объектов», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Контракт на ремонт моста на ул. Челюскинцев был заключен в мае текущего года с компанией «Мостостроительный отряд № 61». На эти цели направлено 108 млн рублей. Все работы на объекте подрядчик рассчитывает завершить в июне следующего года.

«На сегодняшний день забиты сваи на обеих опорах, выполнены работы по монолитным насадкам. Смонтирован металлический каркас и забетонирован ростверк на обоих опорах. Работы идут по графику, к июню следующего года будем стремиться открыть движение», – рассказал генеральный директор «Мостостроительного отряда № 61» Григорий Рогачев.

А контракт на ремонт моста через реку Шограш в створе улицы Можайского был заключен с компанией «Еврострой» в августе этого года. Стоимость работ составляет 133 млн рублей, завершить строительство необходимо до ноября следующего года. В настоящее время подрядная организация переустроила сети связи, вынесла электрокабель.

«Проведен демонтаж правой стороны моста, загружены сваи (по 16 штук с обеих сторон). Идем по графику. Сначала занимаемся правой стороной моста по ходу движения в сторону ул. Конева. В июле приступим к другой стороне. По организации работ проблем нет, материалы приобретены, договоры заключены», – рассказали представители подрядной организации.

По графику идет также ремонт Кувшиновского моста через реку Вологду. Мост будет расширен с 5 до 9 метров за счет строительства новой половины сооружения. На проведение ремонта выделено более 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Работы планируется завершить до 1 сентября 2024 года. 

Также продолжается строительство Некрасовского моста. Сооружение готово на 10 %. Путепровод станет одним из элементов Малого транспортного кольца, проект которого был поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Первым элементом стала улица Поэта Романова, движение по которой было открыто осенью 2023 года. 
 

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