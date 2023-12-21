В следующем году в программу «Пушкинская карта» внесут изменения

Федеральную программу «Пушкинская карта» продлили еще на год. 1 января на балансе появится 5000 рублей. Лимит можно потратить на различные культурные мероприятия в музеях, галереях, концертных залах, библиотеках, театрах и кинотеатрах.

В Вологодской области к «Пушкинской карте» подключены 110 учреждений, в том числе Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Вологодский музей-заповедник, Вологодская картинная галерея, Череповецкое музейное объединение.

Правда, в ходе реализации программы, Минкульт столкнулся с нарушениями условий использования карты среди держателей. Так, ведомство напоминает, что все билеты – именные. Их нельзя дарить, перепродавать или приобретать на третьих лиц. За три нарушения держателя «Пушки» навсегда отключат от программы.

Другая проблема программы – это низкое качество мероприятий, предлагаемых учреждениями. С нового года культурные события подвергнутся тщательному отбору. Учреждениям придется доказывать, что они располагают необходимым оборудованием и другими ресурсами. Также будут строже рассматривать заявки на размещение мероприятий в единой афише: они должны соответствовать госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, в некоторых регионах изменятся способы продажи «Пушкинской карты». Там будут применять специальные QR-коды для идентификации держателя карты.