Верховажские мастера представили свои резные работы на модном показе в Париже

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27 ноября в центре Парижа состоялся закрытый модный показ в рамках мероприятия «LA MODE AUTOUR BY MONDE». В нем принял участие новый российский бренд премиальной вязаной одежды "LaHORSE". Дизайнеры бренда Лайна Чайна и Алла Балагура представили свою первую коллекцию, которую украшали резные кони, созданные мастерской «Триглавъ», сообщает газета «Верховажский вестник». Бренд принадлежит верховажцам – Владимиру и Олегу Арсеньевым.

"Наши работы украшают коллекцию одежды. Это современный, стильный бренд с отсылкой на северный русский орнамент и использование ручного декора материала. Мы с отцом делали накосницы и коней для отдельной линейки одежды. Кони стали фирменным знаком бренда и красуются в руках моделей на показах", - рассказал Олег Арсеньев.

Мастера «Триглавъ» создают уникальные игрушки, фигурки и предметы интерьера из дерева. Их работы периодически выставляются на различных выставках.

Теги:
резьба показ одежда
Фото: Мастерская "Триглавъ"
 

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