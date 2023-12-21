Вотчина Деда Мороза возглавила рейтинг самых волшебных мест в России

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Эксперты онлайн-сервиса tutu составили рейтинг мест с волшебной атмосферой, где обитают сказочные герои. Возглавила ТОП-7 Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге – резиденция главного волшебника страны.

Следом идет резиденция Снегурочки в самом центре Костромы, где она живет со своими друзьями: Скоренкой, Умником, Академиком и Весточкой. Вместе они создают волшебные предметы, проводят спортивные игры и мастер-классы.

На втором месте оказался волшебный дом Снеговика. Он находится в Архангельске, и считается символом города.

Измайловский кремль в Москве в любое время года выглядит, как сказочный терем. В новогодние праздники здесь показывают иммерсивный спектакль по сказкам и проводят другие увлекательные мероприятия.  

В коломенском доме сказки «Лукоморье» также показывают спектакли и рассказывают о традициях празднования Нового года.

Деревня Котловка, в которой обосновалась Баба-Яга, находится в Удмуртии. Недалеко от это места протекает речка Яга, поэтому сказочная злодейка и живет там. В ее резиденции проходят представления и тематические вечера.

Закрывают ТОП сказочных мест владения Девицы Метелицы в Вятских Полянах Кировской области. Метелица является помощницей Деда Мороза. Ее резиденция также стала и музеем головных уборов «Дом шляп».

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