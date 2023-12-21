В Вологде продавали икру по низким ценам от несуществующих производителей

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку на оптово-розничной базе по продаже фруктов и овощей в Вологде. Там они обнаружили лососевую и осетровую икру по необычайно низким ценам. Адреса производителей данной продукции не зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе «Цербер», то есть, фактически, их не существует.

Такая продукция может представлять опасность при употреблении в пищу. Неизвестно, как именно она производится, и соблюдаются ли требования безопасности.

Материалы по нарушениям уже переданы в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области, в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и в правоохранительные органы.