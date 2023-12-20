В Вологде молодые педагоги обменялись опытом

В Вологде молодые учителя английского языка обменялись опытом. Сообщает Вологда.РФ.

В средней общеобразовательной школе № 1 с углублённым изучением английского языка прошёл семинар «Молодые молодым». Педагогический форум проходит в школе пятый раз.



«В нашей школе выстроена система наставничества. К каждому молодому педагогу присоединён очень опытный наставник. Как следствие, наши педагоги достаточно хорошо и глубоко знают методику преподавания предмета, поэтому могут передавать опыт другим учителям города. Цель сегодняшнего мероприятия — обменяться этим опытом», — говорит директор школы № 1 Светлана Ригина.

«Молодые молодым» — семинар для педагогов, которые имеют стаж работы менее десяти лет. На встрече собрались 12 таких молодых специалистов.



«В программе были экскурсия по школе, представление школьного театра по мотивам Гарри Поттера на английском языке, два открытых урока и круглый стол. Открытые уроки для третьего и четвёртого классов провели два педагога — Виктория Ивановна Юхно и Екатерина Александровна Сабурова. Тема: "Описание картинки, подготовка к устному зачёту"», — сказала методист школы № 1 Олеся Талина.

Педагог из Вологодского многопрофильного лицея Дарья Смышляева преподает английский девять лет. Она получила образование в Вологодском педагогическом университете и теперь учит детей в лицее. Нагрузка Дарьи — 27 часов в неделю. Она обучает 5–6-е классы.



«Пришла работать учителем потому, что мне всегда это нравилось. Преподавание иностранных языков — это коммуникативная методика. Мы используем современные тенденции, участвуем в семинарах. Стараемся, чтобы наши дети больше говорили на уроках. Стараемся быть им друзьями, но в то же время достаточно строгими друзьями, чтобы у нас были хорошие результаты. Сегодняшняя встреча — это прежде всего знакомство. Можно познакомиться со своими союзниками, с теми, у кого такой же образ мыслей. Во-вторых, всегда интересно прийти в другую школу, посмотреть, как она работает, взять для себя что-то новенькое и поделиться своим опытом. Например, я сегодня рассказываю про интегрированные уроки — английский плюс математика. Хочется вдохновить коллег, чтобы они тоже попробовали. С точки зрения современных компетенций это очень актуально», — рассказала Дарья Смышляева.

В школе № 1 активно используются интегрированные уроки. Английский совмещается с русским языком, с музыкой, географией, историей и другими предметами.

История школы началась в 1876 году, когда было открыто Александровское реальное училище, названное в честь его почётного учредителя — царя Александра II. Училище просуществовало 41 год и было известным на всю Россию. Школой с углублённым изучением английского языка учебная организация стала с 1990 года.

Всего в школе № 1 69 педагогов. Два учителя имеют звание кандидата наук, двое являются заслуженными учителями России. На базе школы регулярно проходят семинары, вебинары, открытые уроки для городских объединений учителей английского языка. Среди них «Методика преподавания дебатов на английском языке», «Молодые молодым». Также школа № 1 ежегодно становится площадкой проведения «Педагогических чтений».