22-24 декабря в Вологде пройдет фестиваль ледяных скульптур «Сердце города»

[ Общество ]

22-24 декабря в Вологде пройдет фестиваль ледяных скульптур «Сердце города». На участие в нем заявились представители Вологодской и Архангельской областей, Москвы, Ижевска и Республики Беларусь. Организатором конкурса выступает Молодежный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Администрации города Вологды.

 «Фестиваль ледяных скульптур «Сердце города» стартует 22 декабря на площади Революции. Уже в 9 утра участники приступят к созданию самих фигур. Лед для данного мероприятия нарезан и в ближайшее время будет привезен из Тарногского округа. В этом году темой конкурса обозначена «Новогодняя Вологда». Ледяные фигуры могут изображать, например, элементы кружева, деревянного зодчества, вологодских брендов, народных промыслов Вологодчины, резного палисада, памятников архитектуры, а также известных людей и событий Вологды. Уверена, будет очень интересно», – прокомментировала начальник Управления по молодежной политике Администрации Вологды Яна Филиппова.  

По технике безопасности место проведения работ будет огорожено. Когда все фигуры будут готовы, для них планируется сделать подсветку. 
Итоги фестиваля будут подведены 24 декабря. Команда, занявшая первое место, получит 100 тысяч рублей. Обладатели второго места – 65 тысяч рублей, бронзовые финалисты – 35 тысяч рублей.

Напомним, что в первом фестивале ледяных скульптур, который проходил в феврале 2023 года, принимали участие команды из Вологды, Череповца, Пензы, Тарноги, Вельска, Великого Устюга и Москвы. Конкурсанты создавали свои скульптуры на темы «Народное единство» и «Народы России».

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фестиваль ледяных фигур
 

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