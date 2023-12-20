В Белозерске отреставрируют трехсотлетнюю деревянную церковь и передадут ее РПЦ

[ Общество ]

В Вологодской области более 70 миллионов рублей будет выделено на реставрацию деревянной церкви в Белозерске  

Об этом сообщил врио губернатора области в ходе рабочего выезда в Белозерский округ. 

церковь

«В 2024 году мы выделим 70,2 миллиона бюджетных средств на полный комплекс реставрационных работ для Церкви Ильи Пророка в Белозерске. Дальше мы передаем этот объект Русской Православной Церкви. Он будет использоваться и как музей, и как действующая церковь по православным праздникам», - поделился врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.   

Церковь Ильи Пророка – объект культурного наследия федерального значения. Это единственная сохранившаяся деревянная церковь Белозерска. Храму больше трехсот лет, в его интерьерах до сих пор сохранилась уникальная живопись 17 века. 
 
На данный момент памятник архитектуры находится в ведении  Белозерского областного краеведческого музея.

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