В новогодние праздники для жителей Вологодской области организуют ярмарки, спектакли и концерты

Во всех муниципалитетах Вологодской области пройдут праздничные мероприятия, ярмарки, народные гуляния с угощениями традиционной русской кухни.

«19 декабря стартует ежегодный Благотворительный марафон. Областные театры, музеи и библиотеки будут бесплатно показывать спектакли и интерактивные программы для детей из многодетных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-инвалидов, а также для ребят, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции», - сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Благотворительный марафон будет идти до середины января. Всего состоится 26 мероприятий в Вологде, Верховажском, Междуреченском, Великоустюгском, Кадуйском, Грязовецком, Кирилловском и Белозерском округах. В них примут участие около 2000 детей.

«Главным событием предстоящих праздников станет проект «Настоящий вологодский Новый год» – новогодние гуляния в Вологодском кремле . Концерты, игры и театрализованные представления будут проходить со 2 по 7 января в сердце областной столицы», - добавили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Ежедневная новогодняя шоу-программа откроется мюзиклом «Огни кремлевской елки» во дворе Кремля. Там зажгут новогоднюю елку, а после пройдут концерты, игры и театрализованные представления в залах Вологодского музея-заповедника. Вход на уличные мероприятия свободный, на остальные мероприятия – по билетам.

Праздничную программу организуют Департамент культуры, Вологодский музей-заповедник и областной Центр народной культуры.