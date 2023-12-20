В новогодние праздники для жителей Вологодской области организуют ярмарки, спектакли и концерты

[ Общество ]

Во всех муниципалитетах Вологодской области пройдут праздничные мероприятия, ярмарки, народные гуляния с угощениями традиционной русской кухни. 

 «19 декабря стартует ежегодный Благотворительный марафон. Областные театры, музеи и библиотеки будут бесплатно показывать спектакли и интерактивные программы для детей из многодетных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-инвалидов,  а также для ребят, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции», - сообщили  в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. 

Благотворительный марафон будет идти до середины января. Всего состоится 26 мероприятий в Вологде, Верховажском, Междуреченском, Великоустюгском, Кадуйском, Грязовецком, Кирилловском и Белозерском округах. В них примут участие около 2000 детей.  

 «Главным событием предстоящих праздников станет проект «Настоящий вологодский Новый год» – новогодние гуляния в Вологодском кремле . Концерты, игры и театрализованные представления будут проходить со 2 по 7 января в сердце областной столицы», - добавили в пресс-службе Георгия Филимонова. 

Ежедневная новогодняя шоу-программа откроется мюзиклом  «Огни кремлевской елки» во дворе Кремля. Там зажгут новогоднюю елку, а после пройдут концерты, игры и театрализованные представления в залах Вологодского музея-заповедника. Вход на уличные мероприятия свободный, на остальные мероприятия – по билетам. 

Праздничную программу организуют Департамент культуры, Вологодский музей-заповедник и областной Центр народной культуры.

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