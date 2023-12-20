Вологжане выбрали населенные пункты, где появится мобильная связь

Вологжане выбрали 25 населенных пунктов, в которых в 2024 году появится мобильный интернет.

Географию установки точек связи определили с помощью народного голосования на портале Госуслуг. За появление современных услуг связи в малых населенных пунктах Вологодской области проголосовали более 30 тысяч вологжан.

«По итогам голосования в следующем году скоростным мобильным интернетом будут обеспечены 25 областных сел и деревень. Это населенные пункты, где живут от 100 до 500 человек. Оборудуют точки доступа в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, точки мобильной связи появятся в д. Замошье (Сокольский округ), д. Шокша, д. Самсоновская, п. Мирный (Сямженский округ), д. Королих, с. Никольское (Усть-Кубинский округ), д. Тудозерский Погост (Вытегорский район), с. Куность (Белозерский округ), с. Демьяново, д. Сидоровское, д. Панфилово (Грязовецкий округ), п.Верхневольский (Бабаевский округ), д. Яковлевское (Устюженский округ), п. Северный (Великоустюгский округ), с. Старое (Междуреченский округ), с. Колкач (Кирилловский округ), д. Мегрино (Чагодощенский округ), д. Теребаево (Никольский округ), д. Песье (Череповецкий район), д. Моисеево, д. Устье (Тотемский округ), д. Семениха, с. Михайловское (Харовский округ), с. Троицкое, д. Покровское (Вашкинский округ).

С 2021 года на территории региона установлена и запущена в эксплуатацию 41 точка доступа, более 8000 человек получили возможность пользоваться современными услугами сотовой связи.