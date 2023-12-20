Уверенная игра Дмитрия Шугаева принесла гостевую победу хоккеистам череповецкой «Северстали» над ярославским «Локомотивом»

[ Спорт ]

Уверенная игра Дмитрия Шугаева принесла гостевую победу хоккеистам череповецкой «Северстали» над ярославским «Локомотивом» с минимальным счётом 1:0.

хоккей

Единственный гол в этой встрече был забит в концовке второго периода. Его автором стал лучший бомбардир «Северстали» Кирилл Пилипенко, который забросил свою 22 шайбу в сезоне и набрал 37-е очко.

Вратарь череповчан Дмитрий Шугаев отразил все 30 бросков по своим воротам, впервые в этом сезоне сыграл на "0". И стал первой звездой встречи,

«Очень важная победа для нашей команды после перерыва. Сегодня дебютировал Илья Квочко. По игре: здорово сыграли в концовке. Вообще игра получилась волнообразной. В начале у нас было преимущество, потом удаление поменяло ход игры. Во втором периоде было небольшое преимущество, на мой взгляд. В третьем у нас уже была игра на результат», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане набирают 43 очка и занимают сейчас 7 строчку Западной конференции КХЛ. В следующем матче "жёлто-чёрные" встретятся с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт в Череповце 21 декабря.

Теги:
хоккей
 

Последние новости

В Белозерске отреставрируют трехсотлетнюю деревянную церковь и передадут ее РПЦ
В новогодние праздники для жителей Вологодской области организуют ярмарки, спектакли и концерты
Вологжане выбрали населенные пункты, где появится мобильная связь
Уверенная игра Дмитрия Шугаева принесла гостевую победу хоккеистам череповецкой «Северстали» над ярославским «Локомотивом»
Семье вологжан предоставили новую квартиру по муниципальной программе 
Жительница Тотьмы хотела инвестировать, но отдала мошенникам 2,5 млн рублей
Никольчанин украл у знакомого ковер из-за ссоры о мешке картошки
Сегодня в вологодских музеях день бесплатного посещения
В Вологде открылась выставка социальной керамики "Сотворяя чудо"
Более 70 млн рублей направят на реставрацию Церкви Ильи Пророка в Белозерске