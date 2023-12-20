Уверенная игра Дмитрия Шугаева принесла гостевую победу хоккеистам череповецкой «Северстали» над ярославским «Локомотивом» с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит в концовке второго периода. Его автором стал лучший бомбардир «Северстали» Кирилл Пилипенко, который забросил свою 22 шайбу в сезоне и набрал 37-е очко.

Вратарь череповчан Дмитрий Шугаев отразил все 30 бросков по своим воротам, впервые в этом сезоне сыграл на "0". И стал первой звездой встречи,

«Очень важная победа для нашей команды после перерыва. Сегодня дебютировал Илья Квочко. По игре: здорово сыграли в концовке. Вообще игра получилась волнообразной. В начале у нас было преимущество, потом удаление поменяло ход игры. Во втором периоде было небольшое преимущество, на мой взгляд. В третьем у нас уже была игра на результат», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане набирают 43 очка и занимают сейчас 7 строчку Западной конференции КХЛ. В следующем матче "жёлто-чёрные" встретятся с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт в Череповце 21 декабря.