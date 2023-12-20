Семье вологжан предоставили новую квартиру по муниципальной программе 

В Вологде реализуется пятый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день по данной программе улучшила жилищные условия 431 семья. В частности, семья Лариковых из семи человек получила новое жилье по адресу: Гагарина, 80А, корпус 2. С новосельем вологжан поздравил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«По поручению Президента РФ в Вологде создана программа переселения из ветхого и аварийного жилья, сейчас реализуется пятый этап. На сегодняшний день расселены более 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Всего по этому этапу нам необходимо предоставить вологжанам порядка 500 квадратных метров жилья. Для того, чтобы достичь этих показателей, мы строим новое жилье или предоставляем денежную компенсацию, которой также пользуются часть нуждающихся. Мы рады, что вологжане получают долгожданное жилье», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Так, семья Лариковых проживала в аварийном доме в Февральском переулке. Квартира в старом доме имела площадь 52 квадратных метра. Там жили Вера Ларикова, ее дочь и внуки. Аварийный дом, в котором проживала семья, был запланирован к расселению в 2023-2024 годах. Благодаря программе по переселению вологжане смогли получить ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке по адресу: Гагарина, 80А, корпус 2.

«В нашем старом доме не было нормальных условий, очень трудно было проживать там. Теперь у нас новая квартира новая – «двушка», 69 квадратных метров. Здесь просторнее. С 2016 года стояли в очереди, очень рады, хочется поблагодарить Администрацию и Мэра Вологды», – рассказала Вера Ларикова.

Напомним, за прошлый год в Вологде ввели в эксплуатацию 185 тысяч квадратных метров жилья. Один из таких домов по адресу: Архангельская, 19. Новостройка рассчитана на 208 квартир.

«В этом году мы реализуем уже пятый этап адресной программы по переселению граждан. Из 31 семьи, которые нужно расселить на этом этапе, мы расселили 20. Крайний срок – декабрь 2024 года, но мы постараемся приобрести квартиры для семей раньше», – рассказал начальник Департамента имущественных отношений администрации Вологды Дмитрий Дугинов.

В настоящий момент в Вологде также реализуется проект комплексного развития территорий. Это новый механизм обновления аварийной и ветхой застройки, расселения граждан из аварийного фонда и создания благоприятных условий для их проживания. Для КРТ подобран участок в границах улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной, Узкого переулка. С жителями домов, попадающих в программу комплексного развития территорий, проводятся встречи, где в деталях объясняется новый механизм работы с аварийным жилищным фондом.