Жительница Тотьмы хотела инвестировать, но отдала мошенникам 2,5 млн рублей

В начале декабря 62-летней жительнице Тотьмы позвонил мужчина, представившись инвестором, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Он предложил сделать минимальные вложения, чтобы впоследствии получить большой доход. В течение двух недель женщина переводила свои сбережения на различные счета, но прибыли так и не получила. Сумма ущерба составила 2 512 000 рублей.

36-летняя жительница Никольского района пострадала от аналогичного преступления. Она перевела мошенникам 1 815 000 рублей, взятых в кредит.

Теперь с этим случаями разбираются сотрудники полиции.