Никольчанин украл у знакомого ковер из-за ссоры о мешке картошки

[ Происшествия ]

57-летний житель Никольска выпивал в квартире своего 40-летнего знакомого 25 сентября этого года. Во время застолья они поссорились из-за мешка картошки, который никольчанин когда-то пообещал принести знакомому. Разозлившись, первый мужчина украл у приятеля документы и ковер, пока в квартире никого не было.

Когда хозяин квартиры вернулся домой, то обнаружил бардак, так как ранее его никольский приятель разбросал вещи и открыл шкафы. Также мужчина не нашел свой ковер, паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Он вспомнил, что видел у своего дома приятеля с ковром в руках и позвонил в полицию.

57-летнего мужчину приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год за преступления по статьям «Тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище» и «Похищение у потерпевшего паспорта и другого важного личного документа».

На суде никольчанин признал свою вину и пояснил, что в тот день был очень пьян и зол на приятеля. Впоследствии он полностью возместил ущерб, вернул ковер и документы владельцу.

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кража ссора алкоголь
 

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