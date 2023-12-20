Сегодня в вологодских музеях день бесплатного посещения

[ Культура ]

Каждую третью среду месяца в музеях области день бесплатного посещения.

Бесплатный билет можно получить при предъявлении паспорта с пропиской в Вологодской области, студенческого билета или пенсионного удостоверения. Билет не распространяется на экскурсионное обслуживание.

Сегодня можно посетить Вологодский музея-заповедника и его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Дом купца Самарина, «Семенково».

Также для бесплатного посещения доступны Вологодская картинная галерея: главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова и Шаламовский дом. Мастерская А. В. Пантелеева закрыта по техническим причинам.

Кроме того, свободны вход действует в муниципальных музеях, в Великоустюгском музее-заповеднике и в Белозерском областном краеведческом музее.

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Фото: Вологодский государственный музей-заповедник
 

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