Сегодня в вологодских музеях день бесплатного посещения

Каждую третью среду месяца в музеях области день бесплатного посещения.
Бесплатный билет можно получить при предъявлении паспорта с пропиской в Вологодской области, студенческого билета или пенсионного удостоверения. Билет не распространяется на экскурсионное обслуживание.
Сегодня можно посетить Вологодский музея-заповедника и его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Дом купца Самарина, «Семенково».
Также для бесплатного посещения доступны Вологодская картинная галерея: главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова и Шаламовский дом. Мастерская А. В. Пантелеева закрыта по техническим причинам.
Кроме того, свободны вход действует в муниципальных музеях, в Великоустюгском музее-заповеднике и в Белозерском областном краеведческом музее.
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