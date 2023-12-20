В Вологде открылась выставка социальной керамики "Сотворяя чудо"

В центре «Резной палисад» в Вологде открылась выставка «Создавая чудо. Социальная керамика», созданная молодежью с ОВЗ. Экспозиция стала итогом проекта Анастасии и Сергея Нуриджанян «Социальная керамика», получившего государственную грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей.

С апреля по октябрь в гончарной мастерской «СеверАрт35» проходили мастер-классы для 17 воспитанников Вологодского психоневрологического интерната №1. Молодые люди освоили технику лепки из комка и пласта, научились соединять фрагменты, создали изделия цельной формы, попробовали работу на гончарном круге, занимались росписью своих изделий. Отдельной темой занятий стала работа с изразцами. У ребят получилось создать карандашницы, вазы, чашки, пиалы и другие глиняные изделия.

«Глина – удивительный природный материал, от которого веет теплом. И ребятам с ограниченными возможностями очень важен тактильный контакт. Занятия с глиной развивают мелкую моторику. Да, работы не совсем правильной формы, но за каждой – колоссальный труд. А самое главное, Анастасия Нуриджанян смогла найти подход к каждому ученику», – отметила на открытии выставки директор Центра ремесел Вера Манык.

На выставке представлено 72 керамических предмета, среди которых работы участников проекта «Социальная керамика», а также изделия юных учеников Анастасии Нуриджанян – детей от 6 лет, которые занимаются в гончарной студии «СеверАрт35».

Название выставки символично, ведь каждое изделие стало для своего создателя маленьким чудом. Работы выставлялись в зале, где обычно экспонируются изделия настоящих мастеров, поэтому молодые люди немного волновались. По итогам работы, всем участника проекта «Социальная керамика» вручили благодарственные дипломы.

«Ребятам очень понравились занятия в мастерской Анастасии и Сергея Нуриджанян, наши воспитанники ходили к ним с большим удовольствием, и у них огромное желание продолжить. Молодые люди стали организованнее, появился стимул создавать что-то своими руками, все задания они выполняли с интересом. Выставка получилась замечательная. Мы все рассмотрели, ребята рассказали, кто что сделал. Они гордятся результатом», – рассказала Инна Кузнецова, мастер производственного обучения Вологодского дома социального обслуживания.

Посмотреть выставку своими глазами можно до 14 января.

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