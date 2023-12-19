На выставке «Россия» на ВДНХ появился Дом мечты 

На выставке «России» на ВДНХ завершилось строительство павильонного комплекса ДОМ.РФ. Комплекс создан Строительным холдингом ООО «Мост» совместно с девелопером «CLT Девелопмент» (обе компании входят в Группу АФК «Система»). Заказчиком строительства выступил институт развития ДОМ.РФ.

Павильон получил название «Дом мечты» и открыт для гостей. Напомним, что выставка Россия продлится до 12 апреля следующего года.

Новый павильонный комплекс общей площадью 472 кв.м. предназначен для обучения и развития детей от 6 до 16 лет.

С 19 по 25 декабря 2023 года в рамках недели архитектуры и урбанистики в павильоне пройдут мастер-классы и воркшопы по архитектуре. Гости павильона смогут встретиться с архитекторами, познакомиться с особенностями проектирования и созданием городской среды.

С 26 декабря 2023 года в павильоне начнется неделя устойчивого развития, в рамках которой ребята и их родители смогут узнать об организации сортировки мусора, а также изготовить новогодние открытки из материалов вторичной переработки.

Комплекс состоит из четырех павильонов и объединяет зоны обучения с модулями из разных областей знаний, делового общения, питания, многоуровневую интерактивную экcпозицию и санитарный блок.

«Павильонный комплекс ДОМ.РФ - это наш первый реализованный проект, который будет работать на стыке выставочной и образовательной деятельности. Мы рады, что комплекс получился красивым, функциональным, экологически чистым и светлым за счет сочетания дерева и светопрозрачных материалов, органично вписался в ансамбль сооружений ВДНХ», - сказал Павел Карнаух, генеральный директор «CLT Девелопмент».

«В нашем павильоне мы хотели показать образ нового рынка ИЖС – это комфортное семейное проживание в гармоничной среде. Для этого необходимо высокое качество стройматериалов, планировочных, технических, архитектурных и дизайнерских решений, минимальные сроки строительства, наличие инфраструктуры. В "Доме мечты" мы учли все эти требования, а также разработали насыщенную программу для всей семьи: мы предлагаем посетителям узнать, благодаря чему меняется облик российских городов, что лежит в основе качественного строительства, а главное – убедиться, что улучшить свои жилищные условия сегодня не так сложно, как может казаться. К настоящему моменту у нас успешно прошли мероприятия в различных форматах – мастер-классы, интервью, лекции, классы», – отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

В новом комплексе применяются технологии здоровой среды, в том числе используются биодинамическое освещение, акустически благоприятные материалы и оборудование, обеззараживающие поверхности, микроклиматические установки высокой производительности и стены биофилии. Он оборудован пандусами и доступен для посетителей с особыми потребностями.

Архитектурная концепция павильонного комплекса основана на эстетике тектоник Эллады, которая многовековой историей проецируется в культуру России, олицетворяет пространство свободных граждан, величественных свершений, академической культуры, являет собой прекрасный пример для организации современных форм деятельности и взаимодействия.

Технологической основой павильонного комплекса служат деревянные CLT панели (панели из перекрестно склеенной древесины) - современный, экологичный материал, отличающийся безопасностью и долговечностью, высокой архитектурной адаптивностью. Материал обеспечивает возможность быстрого возведения зданий за счет высокой заводской готовности крупногабаритных деталей из CLT плит - павильон ДОМ.РФ был построен всего за два месяца. CLT панели производятся на заводе Segezha Group в городе Сокол Вологодской области.

«Дом мечты» располагается по адресу: павильон Т, ул. Проспект Мира, 119, стр. 15 (ВДНХ); Международная выставка-форум «Россия». Павильон работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – выходной день. «Дом мечты» будет открыт до окончания форума-выставки «Россия» – 12 апреля 2024 года.

«CLT Девелопмент» - девелоперская группа компаний, объединяющая профильные активы корпорации АФК «Система» в области деревянного домостроения. «CLT Девелопмент» является лидером в отрасли и предоставляет полный цикл строительства, начиная от проектирования и заканчивая сдачей готовых объектов.

