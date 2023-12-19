Череповчанин пытался спрятать «Инфинити», которую забрали за долги

Череповчанин по вине матери-должницы лишился своей машины. Он пытался спрятать «Инфинити» от приставов, но у него ничего не получилось.



Череповчанка под залог иномарки оформила крупный кредит. Погасить долг она не смогла. Банк через суд взыскал залог в виде машины, которая стоила 1,9 миллионов рублей.

Приставы арестовали машину и оставили на ответственное хранение сыну должницы. Но он спрятал машину. Правда, не очень хорошо. Иномарка была найдена на одной их череповецких. в УФССП рассказали, что авто было доставлено на спецстоянку и передано банку. Череповчанина могут привлечь к уголовной ответственности.