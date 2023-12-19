Череповчанин пытался спрятать «Инфинити», которую забрали за долги

[ Общество ]

Череповчанин по вине матери-должницы лишился своей машины. Он пытался спрятать «Инфинити» от приставов, но у него ничего не получилось. 

Череповчанка под залог иномарки оформила крупный кредит. Погасить долг она не смогла. Банк через суд взыскал залог в виде машины, которая стоила 1,9 миллионов рублей. 

Приставы арестовали машину и оставили на ответственное хранение сыну должницы. Но он спрятал машину. Правда, не очень хорошо. Иномарка была найдена на одной их череповецких. в УФССП рассказали, что авто было доставлено на спецстоянку и передано банку. Череповчанина могут привлечь к уголовной ответственности. 

Теги:
инфинити машина
 

Последние новости

На выставке «Россия» на ВДНХ появился Дом мечты 
Череповчанин пытался спрятать «Инфинити», которую забрали за долги
В Вологодской области вырос минимальный размер взноса на капремонт
Публичный отчет мэра Вологды стартует с 22 декабря
В Вологде определились с дорогами, которые будут дополнительно отремонтированы в 2024 году
Пожилая череповчанка отдала мошенникам миллион рублей и 1500 долларов сбережений
В правительстве Вологодской области рассказали о том, что изменилось при назначении единого пособия
В Вологде готова программа новогодних мероприятий
В Белозерском районе мужчина осужден за улов рыбы на сумму более 600 000 рублей
В Череповецком районе дети пытались обокрасть ФАП