В Вологде наводят порядок после прохождения циклона

В Вологде продолжают наводить порядок после прохождения циклона. На особом контроле находятся расчистка дождеприемных колодцев и промывка ливневой канализации, обработка дорог противогололедной смесью и очистка от снега крыш зданий. Такие задачи коммунальщикам поставил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, днем возможно до +1 градуса. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Поэтому обработка противогололедной смесью дорог, тротуаров, мостов, дворовых территорий и т.д. – в обязательном порядке. На особом контроле – очистка крыш домов, откуда может скатываться снег. Обращаем на это особое внимание управляющих компаний и ТСЖ, а также собственников зданий. Безопасность людей – превыше всего», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также сейчас специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» очищают дождеприемники ливневой канализации. Это необходимо для того, чтобы избежать подтопления на тротуарах и проезжей части в связи с потеплением и таянием снега. В настоящий момент расчисткой дождеприемных колодцев от снега и промывкой ливневки занимаются пять бригад – всего задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

Отметим, что коммунальные службы на постоянной основе проводят работы по очистке и отогреву системы водоотведения. Все наиболее проблемные места специалистам известны, по ним в первую очередь и осуществляется объезд.

Напомним, с 16 декабря в Вологде выпало более 10 мм осадков, что составляет декадную норму. За минувшие сутки на уборке города были задействованы 106 единиц техники и 104 рабочих. Вывезено – 3300 кубометров снега. Всего с начала сезона снегопадов вывезли более 54 тысяч кубометров снега.

Ситуация с уборкой города находится на личном контроле Мэра Вологды Сергея Воропанова. Действия подрядчиков по всем направлениям отслеживаются. О некачественной уборке города, проблемах с подтоплениями участков улиц или тротуаров можно сообщать в городской колл-центр по номеру телефона: 8-800-302-16-17.

