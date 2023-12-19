В Вологодской области вырос минимальный размер взноса на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт изменен в Вологодской области. Сообщили в Фонде.



12 декабря 2023 года Председателем Правительства Вологодской области А.М. Мордвиновым подписано постановление № 1322 об изменении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год.

Таким образом в 2024 году в многоквартирных домах без лифтового оборудования размер минимального взноса на капремонт составит 10,75 руб. за 1 кв.м (ранее был 10.00 руб.).

В домах, имеющих в составе общего имущества лифты - 12,80 руб. за 1 кв.м. (ранее - 11,90 руб.).



Льготы, предусмотренные отдельным категориям граждан, будут сохранены и проиндексированы согласно увеличению суммы ежемесячного платежа.