Публичный отчет мэра Вологды стартует с 22 декабря

С 22 декабря стартует публичный отчет мэра Вологды за 2023 год в формате видеороликов.

Будут опубликованы видеоролики по различным сфера: дороги, городская среда, образование, культура, здоровье и спорт, экономика, экология, городские проекты, молодежная политика, поддержка бойцов в зоне специальной военной операции и их семей. Все ролики будут размещены на странице Мэра в социальной сети «ВКонтакте». Все ролики появятся на официальной странице Мэра в социальной сети «ВКонтакте».

«2023 год был богат на события, новые объекты и проекты, которые мы реализуем при поддержке федерального и областного бюджетов. Новая школа, Ледовый дворец, улица Поэта Романова, строительство новой поликлиники, рекультивация полигона на ул. Мудрова, новые меры поддержки педагогов и многое другое. В общей сложности в этом году удалось сдать или начать строительство более чем 100 объектов, как крупных, так и более локальных, например, в рамках проекта ТОС «Народный бюджет». Все эти итоги 2023 года традиционно подводим на Публичном отчете – в формате видеороликов по разным сферам. Стартуем с 22 декабря, а в середине января состоится итоговая встреча, где будут поставлены задачи на 2024 год. Как обычно, они будут сформированы с учетом вопросов и предложений жителей. Обязательно присоединяйтесь к обсуждению итогов, жду ваших предложений. Мы создаем город для горожан, и зачастую именно идеи жителей ложатся в основу новых проектов и программ», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Жители Вологды могут задать вопросы мэру города удобным способом: в комментариях под роликами, на сайте мэра, через кол-центр по телефону 8-800-302-16-17, а также заполнив печатные бланки в газете «Вологда.РФ».

Расписание выхода видеороликов:

1. Дороги – 22 декабря;

2. Городская среда – 24 декабря;

3. Здоровье и спорт – 26 декабря;

4. Образование – 28 декабря;

5. Культура – 30 декабря;

6. Экология – 2 января;

7. Экономика – 4 января;

8. Поддержка бойцов в зоне специальной военной операции и их семей – 6 января;

9. Городские проекты – 8 января;

10. Молодежная политика – 10 января.