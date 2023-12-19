В Вологде определились с дорогами, которые будут дополнительно отремонтированы в 2024 году

Вологде дополнительно выделено 4,4 млрд рублей из областного бюджета на развитие города в 2024-2025 годах. В итоге значительно увеличивается количество объектов для ремонта и благоустройства в 2024 году.

«Изначально в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и на средства Дорожного фонда в 2024 году планировалось отремонтировать участки пяти улиц. Среди них – Советский проспект, Воркутинская, Республиканская, Северная (на 2024 год запланирована разработка проектно-сметной документации, а капитальный ремонт – на 2025 год) и четная сторона Пошехонского шоссе. Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета, а это 646 млн рублей, мы смогли значительно расширить этот список. В частности, Пошехонское шоссе сделаем как по четной, так и по нечетной стороне. Мы предусмотрели участки в комплексе, учли подъезды к строящимся социальным объектам, мостам, территории рядом с благоустраиваемыми общественными пространствами. Работы также будем проводить по традиции комплексно: сети, проезжая часть, тротуары, разметка, газоны. Сейчас подготавливаем сметную и проектно-сметную документацию, затем, в первом квартале 2024 года, будем выходить на конкурсные процедуры», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В 2024 году дополнительно планируется обновить следующие участки:

- Капитальный ремонт ул. Зосимовской – вдоль пл. Бабушкина;

- Капитальный ремонт переходноскоростной полосы на примыкании улиц Ленинградской и Петина, уширение проезжей части вдоль домов № 77 и № 75 по улице Ленинградской;- ул. Октябрьская – от ул. Ленинградской до ул. Мира;

- ул. Текстильщиков – от дома № 2 по ул. Текстильщиков до дома № 39 по ул. Дзержинского;

- ул. Луначарского – от моста через р. Вологда до ул. Вологодской, а также участок от ул. Клубова до ул. Рыбной;

- ул. Кувшиновская – ул. Вологодская (от ул. Рыбной до ул. Луначарского, со стороны моста через р. Вологда);

- ул. К. Маркса – от ул. Фрязиновской до ул. Саммера;

- ул. Строителей – подходы к строящейся школе в мкр Прилуки.

Сумма в 4,4 млрд рублей из областного бюджета, а также городское софинансирование позволят значительно расширить программы ремонта дорог и путепроводов, тротуаров, дворов, уличного освещения, благоустройства общественных пространств, капитального ремонта школ, запустить программу строительства детских площадок и многое другое.

