В правительстве Вологодской области рассказали о том, что изменилось при назначении единого пособия

В России изменены правила назначения единого пособия. В Вологодском правительстве рассказали, как они изменились.



Проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, доход от подработки подростков и выплаты для родителей, награжденных медалью или орденом «Родительская слава», а также удостоенным звания «Мать-героиня», не будут учитываться при назначении единого пособия.

Подписано Постановление Правительства РФ, которым скорректированы правила назначения единого пособия. Они касаются изменений в учете дохода при назначении поддержки.

Теперь учитывается фактический объём алиментов, назначенный по решению суда или указанный в соглашении между родителями, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей.

Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении. Новые правила учета алиментов вступят в силу через 6 месяцев после публикации постановления.

Также изменения коснутся назначения пособия самозанятым. Если доход от самозанятости является единственным источником заработка и заявитель не имеет объективных причин для отсутствия трудовых доходов, оно будет назначаться только в том случае, если годовой доход от самозанятости превышает два МРОТ при регулярном заработке. Это правило не касается тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода. Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему «правилу нулевого дохода» (по правилу нулевого дохода пособие назначается, если у взрослых членов семьи в расчетном периоде был заработок, или если в течение 10 месяцев из расчетного периода для отсутствия заработка были объективные причины).

«Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам с доходом ниже прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Такая мера поддержка введена с 1 января 2023 года. Размер пособия на каждого ребенка в возрасте до 17 лет составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие назначается беременным женщинам. С начала года в Вологодской области пособие назначено на 80309 детей и 2452 беременных женщин», – прокомментировал заместитель губернатора области Александр Ершов.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:

· доходы от трудовой деятельности, в том числе авторские гонорары;

· доходы от предпринимательства и самозанятости;

· пенсии;

· стипендии;

· меры соцподдержки;

· алименты;

· доходы от банковских вкладов;

· доходы от выигрышей;

· доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

· доходы, полученные за рубежом;

· дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;

· денежное довольствие (денежное содержание) сотрудников силовых ведомств.

При этом в доходах семьи при расчете нуждаемости не учитываются:

· выплаты по социальному контракту;

· целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей;

· средства материнского капитала;

· региональный материнский (семейный) капитал;

· налоговые вычеты;

· компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации;

· все доходы мобилизованных граждан;

· ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства I группы;

· пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения выплаты достигли 18-летнего возраста;

· единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами;

· единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи;

· ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

· компенсация за изготовление и установку надгробных памятников;

· социальное пособие на погребение;

· единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих;

· единовременная материальная помощь на лечение ребенка;

· суммы пособия и объединяемых выплат за прошлые периоды на детей, на которых подается заявления;

· обновленная выплата из материнского (семейного) капитала;

· суммы возвращенных налогов в связи с правом на налоговые вычеты.

Единое пособие могут получать семьи, обладающие одновременно следующим имуществом и сбережениями:

· одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные семье в качестве меры поддержки (за исключением приобретенных за средства материнского (семейного) капитала);

· одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. Также не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки (за исключением приобретенных за средства материнского (семейного) капитала);

· одной дачей;

· одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

· земельными участками (или одним участком) общей площадью не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га – для жителей сельской местности. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

· одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, обеспечивающие сооружения, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

· одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. Исключение – новые мощные автомобили: если автомобиль младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., то такой автомобиль может быть только у семей с 4 и более детьми – как правило такие технические характеристики у автомобилей с большим количеством посадочных мест;

· одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

· одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники) или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки. Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

· одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

· сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, либо если счет, по которому был получен доход, закрыт не позднее чем за 6 месяцев до месяца обращения за назначением единого пособия.

Если недвижимое имущество находится в долевой собственности и среди собственников – не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от 1/3 и больше.

Также не учитывается:

· имущество детей, находящихся под опекой (попечительством);

· имущество, находящееся под арестом;

· имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия;

· имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

При назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия заработка могут быть:

· беременность. При этом если в расчетном периоде беременность составляла 6 месяцев и более или срок беременности женщины на момент обращения 12 недель и более, отсутствие заработка не может быть причиной для отказа в назначении единого пособия;

· уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

· уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении или указан со слов матери);

· уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

· уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе или который старше 80 лет;

· обучение на очной форме;

· срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

· прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более (в том числе, в случае если болел ребенок, а родитель осуществлял уход);

· безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

· отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Если в течение года был доход даже на протяжении короткого периода, то правило нулевого дохода не применяется. Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчётного периода должны быть закрыты объективными обоснованиями. При этом правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных граждан.