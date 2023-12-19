В Вологде готова программа новогодних мероприятий на конец декабря и январские праздники

В Вологде подготовлена программа новогодних мероприятий на конец декабря и январские праздники. Об этом мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал в ходе прямого эфира в соцсети.

«Традиционно мы запускаем проект «Рождественская сказка в Вологде». В частности, 24 декабря на площади Революции пройдет церемония зажжения огней на главной новогодней елке города совместно с Российским Дедом Морозом. А интерактивная программа «Новогоднее путешествие Деда Мороза» пройдет 2-5 января 2023 г. Также в течение всех новогодних каникул в парках города запланированы игровые программы для детей и взрослых, спортивные и культурные мероприятия», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Так, на площади Революции 22 по 24 декабря состоится фестиваль ледяных скульптур «Сердце города». Заявки уже подали участники из Вологодской области, Архангельска, Ижевска, Москвы и Беларуси.

На Кремлевской площади с 28 декабря по 7 января пройдет новогодняя ярмарка «Сделано на Вологодчине». Здесь будет представлена продукция ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Вологды, округов и районов области, а также фермерские продукты. Ежедневно с 30 декабря для гостей ярмарки запланировано проведение концертных программ с участием творческих коллективов и исполнителей из Вологды, Санкт-Петербурга, Сочи, Череповца.

Впервые за последние годы на Кремлевской площади состоится праздничная программа «Не опять, а с Новым годом!», с участием творческих коллективов и солистов из Вологды и Санкт-Петербурга. Она начнется 31 декабря в 22.00 и продлится до 02.00 1 января.

2-5 января 2023 г. Дед Мороз со своими помощниками в рамках проекта «Новогоднее путешествие Деда Мороза» побывает на 13 площадках. Часовые представления ждут детей по определенному расписанию в Рождественском сквере, на пл. Федулова, в Ковыринском парке, в Осановской роще, на ст. Локомотив, в парке Евковка, в мкр Лоста, Прилуках, Кремлевской площади, парке Ветеранов, бульваре Пирогова, пл. Чайковского и Фрязиновском парке.

В учреждениях культуры и дополнительного образования города запланировано к проведению более 140 новогодних программ для детей и взрослых. В парках Вологды пройдет более 40 мероприятий для детей и взрослых.

В вологодских театрах и областной филармонии для ребят и взрослых готовят яркие сказочные премьеры. В Вологодском государственном музее-заповеднике для вологжан и гостей города планируется к проведению культурный семейный проект «Настоящий Вологодский Новый год» (2-7 января 2024 года).

7 января в Драмтеатре пройдет Гала-концерт IV Международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни». В фестивале принимают участие более 270 коллективов из разных регионов страны.

11 января 2024 года в Вологду прибудет праздничный поезд Деда Мороза. Подробная афиша новогодних мероприятий в ближайшее время появится на официальном сайте администрации Вологды.

