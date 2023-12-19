В Белозерском районе мужчина осужден за улов рыбы на сумму более 600 000 рублей

[ Происшествия ]

8 июня этого года 40-летний местный житель на моторной лодке отправился на Белое озеро. Без соответствующего разрешения мужчина установил шесть рыболовных сетей, с помощью которых выловил 905 рыб различного вида стоимостью более 600 тысяч рублей.

Уловом злоумышленник не успел распорядиться, так как был обнаружен сотрудниками рыбохраны.

Белозерца признали виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба».

Известно, что у мужчины уже есть судимость за аналогичное преступление. Он отправится в колонию-поселение на 2 года 3 месяца, а также выплатит причиненный материальный ущерб.

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