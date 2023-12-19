В Череповецком районе дети пытались обокрасть ФАП

[ Происшествия ]

8-летнего Костю мама отправила к бабушке в деревню. Там он с двумя деревенскими мальчишками, чуть постарше его самого, попытался ограбить фельдшерско-акушерский пункт, сообщает газета «Речь». Ребята пошли к ФАПу, когда стемнело. Они выставили окно веранды и проникли в помещение. Не найдя внутри ничего ценного, выбрались наружу.

Местный фельдшер обнаружила беспорядки в 8 утра, когда пришла на работу, и заявила в полицию. Сотрудникам УМВД удалось вычислить виновных.

На комиссии по делам несовершеннолетних в Череповце Костя пояснил:

«Макар вместе с его братом предложил мне пойти в медпункт. И я пошел».

Мальчик осознал, что совершил плохой поступок. Наказания ему удалось избежать только в силу возраста. В ином случае его привлекли бы к административной ответственности за хулиганские действия и покушение на хищение чужого имущества. Теперь родители вместе с ребенком должны обратиться к специалистам, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

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ФАП кража дети
 

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