В Вологде представят произведения композиторов-юбиляров этого года

22 декабря в конференц-зале Вологодской областной библиотеки пройдет концертная программа, в которую вошли музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов-юбиляров этого года. Вечер состоится в рамках культурно-просветительского проекта «Университет культуры». Начало в 18:00.

В предновогоднюю программу вошли известные и редко исполняемые произведения Александра Бородина, Иоганнеса Брамса, Джузеппе Верди, Эдварда Грига, Александра Даргомыжского, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова и Исаака Шварца.

Композиции исполнят талантливые музыканты, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, преподаватели и студенты Вологодского государственного университета, Вологодского областного колледжа искусств, Детского музыкального театра, детской музыкальной школы № 4 и детской школы искусств «Арт-идея» Вологды.

Вечер начнется с выступления академического женского хора «Гармония» (руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Людмила Шувалова) Вологодского областного колледжа искусств.

Вход свободный. 12+