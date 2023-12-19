В Вологде и Череповце пройдет фестиваль короткометражного кино

[ Культура ]

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) прошел в Москве с 13 по 15 декабря. В Вологде и Череповце состоится «Эхо фестиваля», которое традиционно проходит после основной программы.

В Череповце показ фильмов состоится 21 декабря в кинотеатре «Комсомолец». Фестиваль откроется в 18:00. Сначала будет представлена внеконкурсная программа «Хиты 2018-2022» в 18:30, состоящая из пяти игровых фильмов. В 20:00 начнется конкурсная программа, среди которой будет пять фильмов игрового и анимационного формата.

В Вологде «Эхо» пройдет 24 декабря в кинотеатре «1000&1 фильм». Начало также в 18:00. Программа показов будет опубликована чуть позже.

Фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2014 года. В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля.

Вход на показы свободный. 18+

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