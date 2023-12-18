В Череповце загорелась новая школа в Зашекснинском районе

[ Происшествия ]

В Череповце загорелась новая школа в Зашекснинском районе. Сообщает ГородЧе. Пожар случился на крыше строящегося здания на улице Ленинградской. Подрядчик - «Вектор». Это компания, директор которой недавно извинялся за несданный вовремя трубопровод.

В ЕДДС города пояснили, что рабочие прогревали стяжку кровли при помощи греющего кабеля, в этот момент загорелся утеплитель. Возгорание потушили пожарные. Повреждено 20 квадратных метров утеплителя, конструкция здания не пострадала.

Предварительная причина — короткое замыкание.

Теги:
пожар крыша
 

Последние новости

В Череповце загорелась новая школа в Зашекснинском районе
Писатель Борис Акунин внесен в список террористов и экстремистов
Андрей Чебыкин из Великого Устюга завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по пауэрлифтингу
В новогоднюю ночь жителей Вологды ждет концерт
В СФР по Вологодской области рассказали, как получить пенсионные накопления умершего родственника
Вологодское УФАС оштрафовало АО «Вологодаоблэнерго» на 300 тысяч рублей
В рамках форума «Доброслет» был благоустроен будущий семейный экоцентр в Лосте
В Череповце более миллиарда рублей потратят на расширение улицы Мира
Череповецкий вандал пытался оторвать «мигалку» с автомобиля ГАИ
"Я устала бороться": в деревне Пеганово Великоустюгского округа уволилась единственный почтовый работник