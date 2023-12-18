В Череповце загорелась новая школа в Зашекснинском районе. Сообщает ГородЧе. Пожар случился на крыше строящегося здания на улице Ленинградской. Подрядчик - «Вектор». Это компания, директор которой недавно извинялся за несданный вовремя трубопровод.

В ЕДДС города пояснили, что рабочие прогревали стяжку кровли при помощи греющего кабеля, в этот момент загорелся утеплитель. Возгорание потушили пожарные. Повреждено 20 квадратных метров утеплителя, конструкция здания не пострадала.

Предварительная причина — короткое замыкание.