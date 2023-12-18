Писатель Борис Акунин внесен в список террористов и экстремистов

Георгий Чхартишвили, он же писатель Борис Акунин* (признан иноагентом), внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.

"Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР", - такая строчка появилась в перечне.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили) — русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель.

Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. С 2014 года проживает в Лондоне.

Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективных произведений "Приключения Эраста Фандорина" (1998 - н. в., более 15 книг). Ее главным героем является интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX вв. различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей. Также широко известен цикл "Провинциальный детектив", повествующий о монахине-сыщице по имени Пелагия.

Наряду с этим, Борис Акунин написал более 15 романов и повестей, объединенных в серии "Приключения магистра" и "Смерть на брудершафт", а также в проект "Жанры". Опубликовал пьесы "Чайка" (2000; альтернативное продолжение одноименного произведения Антона Чехова), "Зеркало Сен-Жермена" и "Гамлет. Версия" (обе - 2002, входят в книгу-перевертыш "Комедия/Трагедия"), сборники рассказов "Сказки для Идиотов" (2000), "Фото как хокку" (2011) и ряд других работ.

Является автором проекта "История Российского государства" (2013 - н. в.), включающего в себя книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику.

Под псевдонимом Анатолий Брусникин опубликовал романы "Девятный Спас" (2007), "Герой иного времени" (2010) и "Беллона" (2012), а под псевдонимом Анна Борисова - произведения "Там..." (2008), "Креативщик" (2010) и "Vremena goda" (2011).

Под настоящим именем писал критические статьи в журналах "Иностранная литература", "Знамя", "Итоги", "Неприкосновенный запас", а также выпустил публицистические книги "Писатель и самоубийство" (1999) и "От мая до мая" (2012, в соавторстве со Львом Рубинштейном).

Сочинения Бориса Акунина переведены на более чем 30 иностранных языков, изданы общим тиражом свыше 15 млн экземпляров. По данным статистического сборника "Печать Российской Федерации", выпускаемого Российской книжной палатой, в 2020 г. он занял 14-е место в списке 20 авторов произведений художественной литературы, изданных наибольшими тиражами (263,5 тыс. экземпляров).

Ряд книг писателя был экранизирован: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).

Спектакли по произведениям Бориса Акунина ставились в Российском академическом молодежном театре, театре "Школа современной пьесы", Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина и др.