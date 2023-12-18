В новогоднюю ночь жителей Вологды ждет концерт

[ Общество ]

Жители Вологды в новогоднюю ночь смогут посетить концерт, который состоится на Кремлевской площади. 

В ночь с 31 декабря на 1 января с 22.00 до 02.00 вологжан ждет праздничная концертная программа «Не опять, а с Новым годом!».

Для жителей Вологды выступят творческие коллективы и солисты из Вологды и Санкт-Петербурга. Также Дед Мороз с помощниками посетит разные микрорайоны города. С 1 по 5 января посетит Рождественский сквер, площадь Федулова, Ковыринский парк, парк Евковку, Лосту, Прилуки, бульвар Пирогова, Осановскую рощу и многие другие места.
 

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