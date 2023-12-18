В СФР по Вологодской области рассказали, как получить пенсионные накопления умершего родственника

В этом году Отделение СФР по Вологодской области перечислило 1124 правопреемникам умерших застрахованных лиц пенсионные накопления на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе; они могут быть у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах; а также у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии или участвовал в государственной программе софинансирования средств пенсионных накоплений, или являлся индивидуальным предпринимателем. Пояснили в СФР.

Также там рассказали, что правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений гражданина, поданном при жизни. Если такое заявление отсутствует, то правопреемниками считаются родственники по закону. В первую очередь — дети, супруги, родители; во вторую — братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки.

Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений следует в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, подав заявление на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или в любом территориальном органе СФР либо негосударственном пенсионном фонде — в зависимости от того, где формировались средства пенсионных накоплений.

Если прошло более полугода, то срок обращения может быть восстановлен только в судебном порядке.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:



• документ, удостоверяющий личность правопреемника (паспорт);

• документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справки органов ЗАГС и др.);

• свидетельство о смерти (при наличии);

• реквизиты для выплаты средств правопреемнику.