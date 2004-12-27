Вологодское УФАС оштрафовало АО «Вологодаоблэнерго» на 300 тысяч рублей

В феврале 2023 года Спортивно-стрелковый клуб Ред Стар обратился к АО «Вологдаоблэнерго» с заявкой на технологическое присоединение к электросетям военно-патриотического парка «Красная звезда» в Грязовецком районе. Основанием для заявки стало новое строительство.

Вологдаэнерго в своем ответе указало клубу обратиться в ОАО «РЖД» - сетевую организацию, энергопринимающие устройства которой расположены ближе к земельному участку заявителя. Но ранее спортивно-стрелковый клуб уже обращался в ОАО «РЖД». На обращение был получен ответ, что ближе всего к земельному участку клуба находятся электрические сети с необходимым напряжением 0,4 кВ, принадлежащие АО «Вологдаобленерго».

Кроме того, в Вологодское УФАС Спортивно-стрелковый клуб предоставил ответ АО «Вологдаоблэнерго» от июля 2023 года о том, что на расстоянии 350 метров от границ земельного участка клуба проходит линия электропередач класса напряжения 6 кВ, находящаяся на балансе ОАО «РЖД».

Между тем, эта линия является линией электропередачи автоблокировки, к которой не допускается подключение потребителей, не относящихся к техническим средствам железнодорожной автоматики**.

"Таким образом, АО «Вологдаоблэнерго» нарушило установленный порядок подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям. В отношении сетевой компании было возбуждено административное дело**. По итогам его рассмотрения служба назначила административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - пояснили в УФАС по Вологодской области.

Справочно:

*Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

**«Свод правил. Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции», утвержденный Приказом Минтранса России от 02.12.2014 №332

***часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ