В рамках форума «Доброслет» был благоустроен будущий семейный экоцентр в Лосте

В микрорайоне Лоста прошел слет добровольческих объединений «Доброслет». В этот раз волонтеры помогали ремонтировать здание будущего городского Семейного экологического центра.

Семейный экологический центр появится улице Центральной, 12 в Лосте. Здание нуждается в ремонте, поэтому было решено провести форум волонтеров «Доброслет» в формате благоустройства. В будущем здесь будут работать АНО «Мама может», «ЭкоЛогика» и другие волонтерские организации города, которые много лет занимаются благотворительностью и проводят акции, в том числе экологической направленности.

«Огромная благодарность вам за то, что принимаете участие в таком экспериментальном формате «Доброслета». На этот раз мы не проводим ни лекций, ни мастер-классов, ни презентаций. Мы выполняем одно общее доброе дело – создаем еще одну площадку для молодых семей, для молодежи. Мы уверены, что данный центр станет точкой притяжения добровольческих отрядов», – обратилась к участникам форума начальник Управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

В рамках «Доброслета» ребята разделились на команды и приступили к благоустройству помещений. Добровольцы помогли зашпаклевать и покрасить стены, а также помыть потолки в актовом зале.

На торжественном открытии слета отметили волонтеров, проявивших себя в экологической жизни города.

«Добровольчество – это интересно, всегда можно провести время с пользой, помогая другим. Мы помогаем по-разному – красим стены или пишем письма солдатам. Быть ли волонтером, человек решает сам. Главное, чтобы это шло от души», – поделилась участница отряда «ДоброЛоста» Александра.

В этом году Вологодская область была признана лучшей в стране по развитию добровольчества на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Вологодчина стала победителем в категории регионов с населением от 1 до 2 млн человек.

